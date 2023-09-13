الجامعة نظمت «تنويرياً» للطلبة المستجدين

وطن النهار

نظمت جامعة الكويت أمس الثلاثاء ممثلة في إدارة الارشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة برنامجها الارشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي (2023-2024) وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. جاسم الحمدان في كلمة له باللقاء التنويري: إن هذا البرنامج الارشادي يهدف إلى توعية الطلبة بالنظام الجامعي وماتقدمه الجامعة من خدمات متنوعة ومتعددة تنمي حياة الطالب من جميع الجوانب.

وذكر الحمدان للحضور من الطلبة المستجدين وأولياء الأمور أن من أهم عوامل النجاح في حياة الطالب الجامعية حسن الخلق وتبادل علاقات الاحترام مع الهيئة التدريسية والانضباط الدراسي اضافة إلى الالتزام باللوائح الجامعية.

من جانبها هنأت رئيسة قسم الارشاد بإدارة الارشاد الأكاديمي مكية الصايغ في كلمة مماثلة الطلبة الجدد على قبولهم في الجامعة، داعية إلى اتباع الارشادات التي ستقدم في هذا اللقاء التنويري قبل بدء العام الدراسي الجديد والاستفادة من الخدمات والأنشطة المقدمة من جامعة الكويت لطلبتها المستجدين والمستمرين.

وأضافت الصايغ أن من أهم الخدمات التي تقدمها ادارات الجامعة للطلبة برنامج التخصص النادر وبرنامج التشغيل الطلابي الذي يتيح للطلبة الاستفادة من وقت فراغهم بنشاط نافع يزيد معارفهم ويصقل مهاراتهم.

وأوضحت أن البرنامج يشمل معرضا ارشاديا للخدمات يضم عدة ادارات وأقساماً علمية وأندية مهنية طلابية من جامعة الكويت تفيد الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية اضافة إلى الورش التدريبية العلمية المتنوعة التي تقام على مدى يومين في قاعات مبنى مركز المؤتمرات.

