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وطن النهار

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«الجنايات» أرجأت قضية قاتل الزعتري إلى 19 الحالي

مشعل عبدالله
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الأربعاء 13 سبتمبر 2023

أجلت محكمة الجنايات قضية القتل المتهم فيها احد ابناء الاسرة الحاكمة بقتل المواطن عبدالعزيز الزعتري التي وقعت في منطقة مبارك الكبير أمام منزل أسرته ووالدته وأرجأتها الى جلسة 19 الحالي للمرافعة الختامية. وفي احداث جلسة امس حضر دفاع المجني عليه والمدعي بالحق المدني المحامي طارق الخرس، مؤكدا ان الطب الشرعي انتهى الى السلامة العقلية للجاني وقت ارتكاب الجريمة وهذا يؤكد نزاهة وزارة الداخلية. وكانت محافظة مبارك الكبير شهدت في مساء اليوم العاشر من شهر أبريل الماضي، جريمة مروعة راح ضحيتها الشاب عبدالعزيز الزعتري بعد ان اقدم شخص بإطلاق اثنتي عشرة رصاصة على المغدور أمام منزله حتى سقط ميتًا، وقد كان القاتل متخفيا تحت خوذة حماية، وبعد أن قتل المجني عليه لاذ بالفرار الى جهة غير معلومة. والجدير بالذكر ان قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم بالجريمة وأحاله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


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