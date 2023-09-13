«الجنح المفوضة» أيدت حبس طبيب مصري «وإبعاده»

وطن النهار

أيدت محكمة الجنح المفوضة بدائرتها الثانية «معارضة» الحكم الغيابي الصادر بالحبس لمدة شهر والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، وذلك لتقديمه شهادة خبرة مزورة. وتتحصل الواقعة في ان الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص داخل الكويت، قدم سيرة ذاتية وشهادات خبرة للعمل في دولة خليجية أخرى، وقد قامت شركة متخصصة في توثيق ومراجعة المستندات في هذه الدولة بمراسلة المستشفيات التي عمل بها داخل الكويت للاستيثاق عن مدى صحة سنوات عمله وشهادات خبرته، لكن تبين ان شهادات خبرته مزورة. وحضر المحامي د. فواز الخطيب عن المستشفى الخاص في الكويت الذي كان يعمل به الطبيب، وترافع أمام المحكمة، مبينا ان الفعل الذي ارتكبه المتهم غير اخلاقي ومخل بالأمانة قبل أن يكون مُجرماً، فقيام طبيب استشاري كبير بتزوير شهادة الخبرة وتقدمه للعمل بدولة خليجية اخرى يشكل تزويراً في أوراق رسمية. وقال الخطيب انه سيطالب بتأييد الإدانة وتشديد العقوبة حال طعن سلطة الاتهام امام الاستئناف.