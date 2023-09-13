منتدو «رواسي»: الثقافة الجنسية الصحيحة تمنع الانحرافات

وطن النهار

أقامت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» ندوة حملت عنوان «الفطرة الإنسانية تواجه الشذوذ» أول أمس في جمعية المحامين حاضر فيها د. خالد العنزي والإعلامي د. بسام الجزاف والمحامية منى الأربش والاستشارية هدى الماجد.

وتم بحث ظاهرة الشذوذ من الجوانب النفسية والإعلامية والقانونية والاجتماعية والتربوية وأدارتها الإعلامية أمل الملا بحضور عدد من المهتمين والناشطين التربويين والاجتماعيين والإعلاميين.

في مستهل الندوة تحدث الاستشاري النفسي د. خالد العنزي حول القيمة الحقيقية للذكورة والأنوثة، مشيرا إلى الدور المهم لأولياء الأمور وضرورة إطلاع الوالدين على ما هو جديد في مجال الدراسات الحديثة بمجال التربية الجنسية الخاصة بفئة الأطفال والمراهقين وكيفية التعامل معهم.

ولفت إلى ضرورة توعية الأبناء ذكوراً وإناثاً بالثقافة الجنسية بأسلوب علمي وتربوي وموضوعي صحيح منعاً لأي مسار فيه انحراف في إطار الأساليب النفسية والاجتماعية العلمية الحديثة وتحصينهم من أي مؤثرات خارجية منشؤها مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة التي ترسل سمومها بغرض تحريضهم باتجاه الشذوذ الذي نصت شريعتنا الإسلامية على رفضه شكلا ومضمونا.

وأشار إلى اهمية مراقبة سلوكيات الأبناء منعاً لأي انحراف يصبح مثليا لا ينسجم مع الخلق الإسلامي القويم ويصبح شذوذا أخلاقياً ترفضه عادات وتقاليد المجتمع، داعياً إلى عدم استخدام الشدة والترهيب والعنف كعقاب رادع في حال ظهور اي من علامات الشذوذ بل لابد من استخدام ما يتناسب مع وضع الحلول.

وأكد على دور المدرسة في تهيئة الطاقم التربوي والإداري والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين للوقوف على أحدث الاساليب والطرق الحديثة التي تتمثل في التعامل مع من ظهرت عليه علامات الشذوذ مثل عقد الدورات التدريبية والندوات التي تبين الاضرار النفسية والاجتماعية للشذوذ من الواقع والمنظور الإسلامي الذي يسعى للحفاظ على بنية وصلابة المجتمع الإسلامي وحمايته من الوقوع في نفق الرذيلة والفساد.

الإعلام والشذوذ

من جانبه قال الإعلامي د. بسام الجزاف: ان ظاهرة الشذوذ الجنسي هي ايديولوجية مدعومة بالمال والإعلام والنفوذ من قبل الغرب لفرض نظام لا أخلاقي يدمر المجتمعات ومنها مجتمعاتنا الاسلامية والعربية على وجه التحديد. وقال: لا يختلف اثنان على مبدأ الحرية في التعبير عن رأيه ولكن ألا تفسد هذه الحرية ركائز وقواعد بنيت عليها المجتمعات منذ بدء الخليقة لأنها الفطرة السليمة، لافتا إلى ان حالات الشذوذ تظهر وتختفي طوال قرون عدة وأفرادها يشكلون حالات فردية في كل المجتمعات حول العالم، الا أن هناك عوامل أسهمت وشكلت حاضنة لهؤلاء مما جعلها تنتشر وتقوى لتشكل ظاهرة لابد من التصدي لها لحماية الفطرة السليمة.

واكد الجزاف ان الإعلام يعد أكثر جهة دعمت وشكلت محور اهتمام للشاذ جنسيا بأن جعله في معظم الافلام يحظى بمساحة كافية بأن يلفت انتباه المتلقين وخاصة الشباب أن الشاذ وأيًا كانت تسميته صاحب مروءة مدافع عن الحق لا يكذب جريء ولا يخون مواقفه رجولية حتى باتت هذه الصورة عالقه في اذهان الناس انهم اصحاب مبادئ، وكأننا لا نمتلك المبادئ والقيم التي ينادون بها، كما يبررون لأنفسهم وللآخرين ان الحياة لدى الرجال اجمل من دون المرأة والحياة لدى المرأة اجمل من دون الرجل، واذا كان على الانجاب فلا مانع من احتضان طفل أو أكثر فموضوع الانجاب لن يكون عائقا لتكوين الاسرة.

وأشار الجزاف إلى ان الطامة الكبرى أن الاعلام العربي يبرز وللأسف تحت ذريعة الكوميديا وتحقيق المكاسب المادية شخصية الشاذ الجنسي في الافلام السينمائية العربية ومسلسلاتنا العربية والخليجية، وكأننا لسنا بلدانا عربية اسلامية يجب ان تربى اجيالها على القيم الاخلاقية فكيف نتصدى لخطر خارجي هو ينخر بنا من الداخل، ولذلك أقول أوقفوا شخصية الشاذ في الدراما والبرامج من الجنسين ولا تسمحوا لهذه الممارسات اللاسوية أن تنتشر في مجتمعنا، فاليوم سلوك وممارسات وغدا واقع ومصير محتوم، والوقاية خير من العلاج.

تسلط الآباء

بدورها قالت اختصاصي سلوك واستشاري تربوي هدى الماجد كل مشكلة أو اضطراب قد تكون له ابعاد ذاتية وأخرى بيئية ومشكلة الميول الجنسية لها اسباب بيئية اجتماعية فيجب أن ندرك ان الخلل فى الميول الجنسية قد يكون له دوافع بيئية مجتمعية أدت إلى السلوك الجنسى الشاذ، مشيرة إلى ان من اسباب الشذوذ التعرض فى مرحلة الطفولة أو المراهقة للتحرش الجنسي ومشاهدة الافلام والمقاطع الاباحية فتنطبع فى النفس التجربة الاولى على أنها هى الشكل الطبيعى للعلاقة.

وأضافت: ومن الاسباب المهمة جدا اسلوب التربية المعتمد في الاسرة، فنتيجة التربية فى أسرة يكون الاب فيها متسلطا يعتمد اسلوب الضرب أو العنف اللفظي أو التمييز في المعاملة بين الأخوة الذكور والاناث فيتولد لدى البنت شعور الكراهية لجنس الرجال كلهم وينطفئ لديها الميل للجنس الاخر فتتعاطف مع أنثى مثلها وكل ذلك يؤثر في ميول الشخص الجنسية وقد يخرج الشاب الذى تعرض للتحرش منذ الصغر وقد شُوه نفسيا لينتقم من المجتمع فيقوم بايذاء غيره.

وشددت على ضرورة التأكيد على استخدام اسلوب تربية متسق يعتمد على اتفاق الوالدين استخدام اسلوب تكاملي ومتوافق في تربية الابناء ويبتعد عن التسلط والتدليل المفرط مؤكدة على مسؤولية الاباء والامهات والمربين تجاه هذه الممارسات باتباع سبل الوقاية التى تبدأ بقضاء اوقات تتميز بالجودة للتقرب من الابناء والتعرف على القضايا والأفكار التي يتبنونها وتصحيح الخطأ والمشوه منها واشراك الابناء في حوارات ثقافية مع الوالدين بما يتناسب مع اعمارهم والتنبيه على القضايا الأخلاقية والسلوكية.

تشريعات قانونية

وتحدثت المحامية منى الاربش حول عدد من الاقتراحات منها اضافة مادة تكون 198 مكرر في قانون الجزاء «يعاقب بالحبس مدة سنة أو غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل رجل تعمد ارتداء لباس خاص بالنساء أو التزين بشكل صريح يستدعي التباس الأمر في تحديد جنسه».

واشارت انه تجب مخاطبة المشرع لتأثيم هذا الفعل بصياغة جامدة حيث أنه من الصعب ضبط هذا الفعل بمعيار محدد دقيق، ثم ترك السلطة التقديرية للقضاء في الادانة أو البراءة.

واقترحت الاربش مخاطبة الدولة بتكوين جمعيات ارشادية تحت مظلة احدى الوزارات ينحصر دورها على عقد الندوات التعليمية والحد من تلك الظاهرة لخطورتها وما قد يترتب عليها من انتشار المثليين في البلاد تحت مظلة الحرية الشخصية، على اعتبار أن الدين الأساسي للدولة الاسلام والقرآن هو مصدر التشريع، لافتة إلى اهمية تشكيل فرق من وزارة الداخلية يكون لها الضبطية القضائية في عمل انذارات للمخالف سواء كان ذكرا أو أنثى وفي حالة تكرار المخالفة يوضع تحت الرعاية الطبية للوقوف على تقويم سلوكه.

