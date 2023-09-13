4 أعضاء لإنشاء حديقة الكويت للدراجات الهوائية

وطن النهار

قدم أعضاء المجلس البلدي م. علياء الفارسي، م. اسماعيل بهبهاني، م. فرح الرومي، عبدالله العنزي مقترح تخصيص موقع لانشاء «حديقة الكويت للدراجات الهوائية» «kuwait - Bike - park».

وأوضح الأعضاء في اقتراحهم، أن ماجاء في برنامج عمل الحكومة 2022-2026 تحت شعار وطن آمن ورفاهية مستدامة، والى اهمية دور البلدية في اقرار وتخصيص مواقع المشاريع وتحديد استعمالات الأراضي ضمن الاطار العام للمخطط الهيكلي للدولة.

وأشار الأعضاء الى أهمية تنمية قطاع الترفيه في الدولة ومحافظاتها لانشاء حديقة مزروعة بأشجار وشجيرات وممرات ومسارات على مستويات وأرضيات مختلفة مخصصة لممارسة رياضة قيادة الدراجات الهوائية على 3 مستويات «مبتدئ وأطفال - متوسط - متقدم». وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية ووزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

كما بين المقترح أن مكونات الحديقة المقترحة تشمل ممرات ومسارات، وخطوط قفز وسواتر لهواة الرياضة بالاضافة الى مسار بانورامي حول الحديقة، وحدائق وأشجار ومزروعات فطرية ومحلية بين المسارات، ومحال تجارية صغيرة لمستلزمات الرياضة (مساحات تجارية)، مقاهٍ ودورات مياه (مساحات خدمية) ومركز استقبال ومعلومات، وعيادة صحية، ومساحات أخرى.

كما أكد الأعضاء أن اهداف المشروع تأتي من باب تنوع المشاريع الترفيهية في الدولة ومكان آمن لهواة الدراجات لممارسة هوايتهم، وتحفيز السياحة الداخلية، وتنفيذ المشروع يضيف مساحة خضراء تسهم في تحسين الوضع البيئي، والتشجيع على الرياضة والاهتمام بالصحة، وامكانية استخدام النفايات المعاد تدويرها من الاطارات في انشاء بعض أرضيات الحديقة، واشراك القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المساحات التجارية.

