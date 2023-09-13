غوف الصغيرة وريثة سيرينا في التنس

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غالبت الأميركية كوكو غوف دموعها خلال كلمتها العاطفية التي القتها بعد تتويجها بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية إثر فوزها ببطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس. وقلبت غوف الطاولة على البيلاروسية ارينا سابالينكا الثانية عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2 السبت الماضي في المباراة النهائية للبطولة.

وباتت غوف أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامس في 1999 والذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الاميركية.وأرتقت غوف التي رفعت غلتها من الالقاب الى ستة بينها أربعة هذا العام (فازت بدورة أوكلاند النيوزيلندية مطلع العام الحالي) الى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات.

وصعدت غوف ايضا الى صدارة التصنيف العالمي للزوجي الى جانب شريكتها ومواطنتها جيسيلا بيغولا بعدما بلغتا ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.وقالت غوف «هذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي. شعرت وكأنني في حالة صدمة قليلاً في هذه اللحظة». وأضافت «خسارة بطولة فرنسا المفتوحة (العام الماضي) أحبطتني ولكنني قررت مواصلة العمل ونجحت في الفوز بهذا اللقب وهو الاغلى في مسيرتي الاحترافية». وباتت غوف ثالث مراهقة أميركية تفوز ببطولة أميركا المفتوحة بعد تريسي أوستن وسيرينا وليامس. واستغلت اللاعبة الواعدة فوزها لتشكر أولئك الذين شككوا في موهبتها، وقالت ممازحة: «بصراحة، أشكر الأشخاص الذين لم يؤمنوا بي. إلى أولئك الذين ظنوا أنهم كانوا يضعون الماء على لهيبي، لقد كانوا يضعون الغاز على ناري وأنا أحترق بشدة الآن».

وبرزت غوف في سن الخامسة عشرة عندما بلغت ثمن نهائي بطولة ويمبلدون عام 2019، لكنها غابت عن الساحة قبل أن تعود بقوة هذا الصيف.

واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما الى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022. وتوجت غوف جولتها الأميركية بأفضل لقب ممكن أمام جمهور قياسي بلغ 28142 متفرجا، عقب فوزها بدورتي واشنطن وسينسيناتي في أغسطس، قبل قدومها إلى نيويورك.

أغلى الألقاب

في المقابل، فشلت سابالينكا البالغة من العمر 25 عاما في أول نهائي لها في فلاشينغ ميدوز بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.

وبدت البيلاروسية متأثرة كثيرا في حفل توزيع الجوائز وحظيت بتشجيع الجماهير لكنها قالت لهم مازحة «كان يجب ان تقوموا بتشجيعي خلال المباراة وليس الآن».

وأضافت «استمعت كثيرا مع هذه الجماهير خلال هذين الأسبوعين، وكنت أعرف أنها ستكون ضدي اليوم، لذلك حاولت التركيز قدر الامكان على اللعب، لكن غوف كانت أقوى وتستحق الفوز».

وقالت غوف بعد اللقاء وهي متأثرة : «اليوم هو أول يوم أرى فيه والدي يبكي، شكرًا لك، لقد آمنت بي منذ البداية. لقد أتيت إلى هذه البطولة منذ أن كنت طفلة وجلست على المدرجات هناك لمشاهدة فينوس وسيرينا (وليامز) وهما تتنافسان. لذلك من الرائع أن أكون في هذا المكان الآن».

وقد اكتسب هذا الانتصار والاحتفال به قيمة أكبر، بفضل الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لبطولة أميركا المفتوحة والذي تظهر فيه غوف وهي طفلة في المدرجات تستمتع بالتنس، لكن وبعد عدة سنوات أصبحت بطلة الرواية لنفس السيناريو، وجاء في التغريدة عبر الحساب الرسمي: «كل شيء ممكن».

وبدأت غوف، التي أُطلق عليها لقب وريثة الأختين ويليامز، اللتين كانتا قدوة لها منذ أن كانت طفلة، بلعب التنس في سن السادسة، وأصبحت محترفة في سن الرابعة عشرة.

وبين تقرير «ماركا»، أن اللاعبة فازت بأول لقب لها في عام 2019 عندما كانت بعمر 15 عامًا فقط وأضافت لقبها الثاني في بارما بعد ذلك بعامين.

وبدءًا من عام 2022، عززت موقعها ضمن «العشرة الأوائل» في اتحاد لاعبات التنس المحترفات. وبعد سقوطها في الجولة الأولى في بطولة ويمبلدون، توجت الأميركية الشابة بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، ذات الـ1000 نقطة في 20 من أغسطس الماضي، إثر فوزها في النهائي على التشيكية كارولينا موتشوفا بمجموعتين دون رد، لتحصد بذلك اللقب الأول الكبير في مسيرتها.

وكان لمدربيها دور أساسي في هذه الإنجازات، وهما الإسباني بيري ريبا (المدرب الرئيسي) والأميركي براد غيلبرت، الذي عمل في الماضي مع أساطير اللعبة، مثل أندريه أغاسي.

