عبدالرحمن الدين: الشغف والإصرار أسهما في «سوء المناخ»

النهار Plus

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بمناسبة الاعلان عن انطلاق عرض مسلسل «سوء المناخ» على منصة شاهد أقام المنتج والاعلامي عبدالرحمن الدين حفل عشاء لاسرة العمل بحضور وسائل الإعلام وشارك في عدد من الفنانين ومنهم الفنان القدير جمال الردهان والفنان القدير وعبدالناصر الزاير وزهرة عرفات واحلام حسن وعصام الكاظمي ونورا العميري والمخرج والمؤلف رمضان خسروه وآخرين.

ولكون هذه التجربة الانتاجية الاولى له تحدث عبدالرحمن الدين قائلا: : بحضور الصحافة والأعلام أود أن أشير إلى ان تلك التجربة الأولى في مسار الانتاج ولكن على الرغم من الصعوبات التي تواجه كل منتج الا ان التحضير بشكل جيد والشغف والإصرار ساهمت في ان يكون الحماس والطموح سبيلاً مع هذا الانتاج ووجد طريقه لان يتم عرضه على اهم منصة في الوطن العربي وهي «شاهد» واتمنى كل من يراه ان يعجبه العمل.

كما شارك خلال المؤتمر المخرج والمؤلف رمضان خسروه الذي قال: ان مسلسل «سوء المناخ» يعبر تماما عن الحقبة الزمنية التي كانت آن ذاك من خلال شاب يعيش صراعاً مع شخصية معينة من حوله اراد ان يدخل هذا السوق من اجل ان يشفي غليله مما يحدث حوله، ملمحاً الى انه قدم صورة سينمائية في هذا العمل ستكون مفاجأة للجمهور.

اما الفنان جمال الردهان فقد قال: انا سعيد لوجودي في العمل مع كوكبة جميلة من العاملين والفنانين وايضا وجود مخرج ومؤلف مثل رمضان خسروه تشجع اي فنان واي مبدع يحب عمله ان يتواجد والعمل يحكي الكثير من الواقع الاجتماعي ويقدم قصة فيها الكثير من الشغف الدرامي الذي تم تنفيذه بجودة عالية.

وشاركت ايضا الفنانة زهرة عرفات التي قالت: الجميع بذل جهد كبير في هذا العمل من أجل ان يخرج للجمهور بشكل جيد ولكون هذا العمل دشن المسيرة الانتاجية لعبد الرحمن الدين فقد وعدته ان أقف معه بشرط ان يكون هناك جودة وان تجسد شخصية تحمل قيمة فنية واجسد شخصية رقية التي قدمت الكثير من التضحيات وينطبق عليها مقولة من الحب ما قتل.

اما الفنان عصام الكاظمي قال: لقد تعلمنا الكثير في هذا العمل وتعرفنا على الكثير من المحطات التي ظهرت في هذه الحقبة ونتمنى من الجمهور ان يستمتع بمشاهدة هذه التجربة التي تحمل الكثير في جوانبها ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على صعيد الألفة والمحبة والعائلة الواحدة لكل الذين شاركوا فيها.

