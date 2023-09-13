إسعاد يونس في فيلم «عصابة عظيمة»

النهار Plus

تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، الذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد من النجوم.

وتقدم إسعاد خلال أحداث الفيلم دور سيدة أعمال «كفيفة» تدعى «عظيمة»، تواجه مشكلة أثناء تعاملها مع موظف بأحد البنوك، فتقرر التعاون مع عصابة للسطو على البنك وسرقة الأموال المودعة به.

وفيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبة، ومن تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وكانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

