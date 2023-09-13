مي نور الشريف: مصطفى شعبان أفضل من يقدم «سيرة والدي»

النهار Plus

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كشفت مي نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، إمكانية تجسيد شخصيته وتقديم سيرته الذاتية في عمل فني. وقالت «مي»: بالتأكيد لا أمانع في تقديم السيرة الذاتية لوالدي، فهو يستحق ذلك ولكن بشروط، أهمها أن يكون السيناريو مكتوب بحرفية عالية وأن يكون مبنياً على حقائق وليست أخباراً أو مواقف مغلوطة.

وعن الفنان الذي يستطيع تجسيد شخصية والدها، قالت: لا أرى أي فنان يستطيع تجسيد شخصية والدي أكثر من مصطفى شعبان، وأرى أن به الكثير منه، صفاته وشكله حتى الروح، هو فنان مثقف وموهوب ومتميز ويستطيع تجسيد الشخصية بشكل جيد، في حالة كتابة القصة والسيناريو بشكل يليق بنور الشريف. وأضافت: مع كل ذكرى تمر لوالدي أشعر بأنه مازال موجوداً بيننا، ليس فقط معنا في المنزل بل وفي قلوب أحبائه وجمهوره الذي لا ينساه وظل متعلقاً بأعماله رغم رحيله.

