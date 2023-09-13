نيللي كريم تعاقدت على مسلسل «فراولة» لرمضان 2024

النهار Plus

تعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم» فراولة»، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024. والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن إنتاج أحمد الدسوقي، وجارٍ التعاقد مع بقية النجوم خلال الفترة المقبلة. وغيرهم. وكانت قد وقعت خلافات بين نيللي كريم وشركة العدل جروب أخيراً، بسبب تهميشها على بوستر فيلم «ع الزيرو»، وقالت نيللي عن ذلك الأمر: اعتبروني كنت ضيفة شرف في فيلم «ع الزيرو». وأضافت: شركات الإنتاج معندهاش فن إدارة الممثل ولا عندها قلب على الممثل وإزاي يطلعوه بأفضل صورة لازم الممثل يخطط لنفسه الأول، أنا معنديش خلافات معاها بس عندي اختلافات في طريقة التعامل.