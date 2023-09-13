طوفان ليبيا.. البحر ابتلع مدناً بسكانها

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درنة- الوكالات: حذر وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل امس من ان الوضع في درنة «مخيف» مشيرا الى هناك أماكن مازالت معزولة وإن أعداد الوفيات جراء الفيضانات التي ستظهر مخيفة، لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيضانات تجاوزت 3000 قتيل حتى الآن.

من جهته، ناشد وزير الطيران المدني الليبي، في تصريح لقناة «العربية» كل الدول إرسال فرق إنقاذ متخصصة، مشيرا إلى أن معظم المنازل تضررت في درنة وغمرتها المياه.

ويصعب وصول فرق الإنقاذ إلى درنة بسبب دمار الطرق بالمدينة فيما أكد وزير الموارد المائية الليبي أن أضرار كبيرة للغاية لحقت بشبكات المياه والبنية التحية في درنة.

وتركت السيول والفيضانات التي ضربت مدناً بشرق ليبيا نتيجة إعصار «دانيال» آثاراً كارثية على البلاد، بعدما حوّلت بعضها إلى ركام، وجرفت أحياء كاملة بمواطنيها.

وفي تصريح صادم نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000». وقال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل إن «عدد المفقودين بالآلاف والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو 100 ألف شخص»، مؤكدا أن «الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا» وأشار إلى «تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء. ووصف وزير الطيران المدني الليبي، وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، امس «حجم الضرر في مدينة درنة، بـ«الكبير جدا». وقال شكيوات إن «25% من درنة قد اختفى عن سطح الأرض» كما قال مدير مركز البيضاء الطبي إن التقديرات تشير إلى أن آلافا من سكان المناطق المتضررة فُقدوا تماما وأوضح أن المدن الليبية لم تشهد مثيلا للأمطار والسيول الحالية منذ 40 سنة.

وقال متحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إن إحصاء أعداد المصابين «غير ممكن» كما أكد أن «درنة اختفت منها مناطق بالكامل جراء الفيضانات.. وعمليات الإنقاذ صعبة بسبب الطرق الوعرة» مضيفاً أن «هناك سفينة تحمل مساعدات طبية من طرابلس».

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي برقة منطقة منكوبة بسبب الفيضانات، وطلب المجلس من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة للمناطق المتضررة. وكان المجلس الرئاسي في ليبيا أعلن في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة.

وأعلن كل من رئيسي الحكومتين المتنازعتين في البلاد عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، الحداد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في كل البلاد. من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي (قوات شرق ليبيا) اللواء أحمد المسماري أن نحو 5 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة، مؤكدا أن غزارة الأمطار أدت لانهيار السدود في درنة وقوة مياه السدود جرفت مناطق كثيرة وسط المدينة. وبدوره دعا قائد الجيش الليبي خليفة حفتر جميع الجهات الرسمية وخاصة مصرف ليبيا المركزي لتأمين التمويل المطلوب والعاجل حتى يتم الشروع بإعادة البناء بشكل فوري.

وضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا بعد ظهر الأحد خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس. ووصف خبراء العاصفة التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها «شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة».

