«الأرصاد المصرية» تطمئن.. العاصفة فقدت معظم قوتها

عربيات ودوليات

أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ ووجهت برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد بسبب العاصفة «دانيال» التي خلفت كارثة في ليبيا. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وأكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، متوقعة أن تنتهي الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر. وذكرت وزارة التنمية المحلية امس أن بعض محافظات الجمهورية تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح على محافظات مطروح والإسكندرية.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، وكلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.