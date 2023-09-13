التغيّر المناخي يفاقم خطر فيضانات أفريقيا..50 ضعفاً

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عواصم- الوكالات: تسببت عاصفة «دانيال» التي ضربت السواحل الليبية بوفاة أكثر من 3 الاف ألف شخص حسب التقديرات الأولية نتيجةً لانهيار سدين مائيين ووقوع فيضانات غمرت مناطق سكنية بالكامل.

ومع أن الفيضانات ظاهرة تحدث من حين لآخر في المناطق الساحلية، فإنها باتت أكثر شدة وتكرارا خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يرجعه العلماء إلى ظاهرة الاحترار العالمي. ويؤكد تقرير للبنك الدولي على تلك النتائج، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ يجعل دول شمال أفريقيا الأكثر عرضة للمشكلات المناخية في القارة الأفريقية.

وقال تقرير بحثي صادر عن المفوضية الأوروبية إن أضرار الفيضانات الساحلية السنوية بشكل عام قد تزيد بمقدار 20 إلى 50 ضعفًا بسبب تغير المناخ فقط، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتكيف مع الفيضانات وضبط متوسطات درجات الحرارة عالميًا. وبحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن الظواهر المتطرفة فإنه بات من الواضح بشكل متزايد أن التغير المناخي أثر بشكل ملحوظ على العديد من المتغيرات المرتبطة بالمياه مثل هطول الأمطار ونشاط الرياح الشديدة وهي ظواهر ترفع من شدة وسرعة وتيرة الفيضانات.

ويتسبب احترار الغلاف الجوي لكوكب الأرض في زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، مما يزيد من احتمالية هطول الأمطار. إلا إن هطول الأمطار في هذه الحالة يحمل بعض الجوانب السلبية؛ إذ يتسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضًا في زيادة جفاف التربة لتقل نسبة امتصاصها لمياه الأمطار وتسهم بالتالي في انتشار المياه إلى مناطق أبعد من المعتاد.

كما يمنح ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمسطحات المائية، طاقة أكبر للعواصف الساحلية والأعاصير، فتهب بدرجات أقوى ومعدلات تزداد عامًا بعد عام وتزيد بالتالي من شدة وسرعة وتيرة حدوث الفيضانات.