«يونيسيف»: تضرر 100 ألف طفل جراء زلزال مراكش

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في بيان، أن «حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب مراكش واقليم الحوز في المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة».

وأضافت المنظمة أنه «من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام والأسابيع المقبلة، ما يعرض الأطفال والعائلات لمزيد من المخاطر». وتابعت أن «الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات وقع بعد الساعة 11 مساء، في وقت كان فيه معظم الأطفال والعائلات نائمين في منازلهم»، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدر أن أكثر من 300 ألف شخص قد تضرروا في مراكش وفي جبال الأطلس الكبير. وأكدت اليونيسف أنها «مستعدة لزيادة دعم الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة للوصول إلى الأطفال والأسر المتضررة بالإمدادات والخدمات الحيوية».