بوتين يحذِّر: لم تعد هناك حدود للحرب مع أوكرانيا

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موسكو- الوكالات: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس من أن تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا «لإطالة أمد النزاع» في أوكرانيا وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي «سيرسلون مقاتلات «إف-16» هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع». وشدّد على أنه «متأكّد» من أن تسليم الولايات المتحدة للذخائر العنقودية من شأنه أيضًا أن «يطيل» النزاع. وأضاف «هناك شيء آخر مقلق: لم تعد هناك حدود».

وأعلن الرئيس الروسي أن 270 ألف شخص انضمّوا «طوعًا» إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة، بالإضافة إلى 300 ألف شخص تمّت تعبئتهم. كما كشف أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد. وتعتمد الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة على استخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الحديثة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا. وعلى وجه الخصوص تشمل هذه الأنواع أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية وغيرها.

في غضون ذلك، وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا امس في زيارة نادرة إلى الخارج حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بشأن صفقة أسلحة محتملة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا. وفي زيارة نادرة إلى الخارج هي الأولى له منذ وباء كوفيد، لوّح كيم الذي بدا غير مبتسم بيده من باب قطاره الخاص المصفح لدى مغادرته محطة بيونغ يانغ مساء الأحد، وفق صور نشرها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي.

وسيلتقي كيم الرئيس الروسي في مكان لم يتم الكشف عنه في أقصى الشرق الروسي هذا الأسبوع حسبما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ويعتقد مراقبون أن موسكو تسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي بدورها تبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

