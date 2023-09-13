ذكرى 11 سبتمبر... أسماء وأجراس وأعلام

عربيات ودوليات

دعا الرئيس جو بايدن الأميركيين إلى الوحدة رغم الخلافات السياسية في البلاد، مع إحياء الولايات المتحدة الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر التي نفذها أفراد مرتبطون بتنظيم «القاعدة:». وقرعت الأجراس وتليت أسماء حوالى ثلاثة آلاف شخص في مراسم أقيمت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا حيث نفّذ الهجوم. فيما زرعت كاليفورنيا ثلاثة آلاف علم اميركي لتحية الضحايا. وفي «البنتاغون» في واشنطن حيث قاد مهاجمون طائرة ثالثة لترتطم بمقر وزارة الدفاع، قرع بحار جرس سفينة تحية لكل من القتلى الـ 184 الذين قضوا هناك. وفي غرب بنسلفانيا حيث تحطّمت طائرة مختطفة رابعة كانت متجهة على ما يبدو نحو واشنطن في حقل، قرعت الأجراس لكل راكب من الركاب وأفراد الطاقم الأربعين الذين لقوا حتفهم.

