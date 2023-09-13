السوداني: العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي». وقال السوداني، في لقاء مع عدد من الإعلاميين إن «التحركات الأميركية الأخيرة كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سورية لواء بلواء آخر» مضيفا أنه «لا توجد أي حركة للقوات الموجودة في العراق من دون علم الحكومة العراقية» حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

ولفت إلى أن «العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية» مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة العراقية- الأميركية ستعقد اجتماعها منتصف شهر سبتمبر الجاري لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي». الى ذلك بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الايرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، على ما أعلن امس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفاً أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد. وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الايرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق.

وأبرم البلدان في أبريل «اتفاقاً حول الأمن». وتطالب طهران العراق بـ«نزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد. ورداً على سؤال عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي امس قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ حوالى 4 أو 5 عقود. وقال حسين إنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان».

وبدون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي «بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين» مضيفاً أنه «سوف نحمل هذه الرسالة معنا» خلال زيارته طهران اليوم . وقال حسين «نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق وبالتالي ضد سيادة العراق».