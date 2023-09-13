السيسي وأردوغان اتفقا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: كشف السفير التركي لدى القاهرة عن تفاصيل جديدة ولافتة من محادثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين في الهند.

فقد ذكر صالح موتلو شين عبر صفحته على «فيسبوك» أن أردوغان أخبر الصحافيين المرافقين له على الطائرة خلال عودته لبلاده من الهند، أنه اتفق مع السيسي على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين، وتفعيل دوره ومضاعفة حجم التجارة الثنائية، والارتقاء بالعلاقات إلى أكثر من ذي قبل.

كما أبلغ أردوغان الصحافيين أن لقاءه بالسيسي كان إيجابياً للغاية، وتم طرح دعوة زيارات رئاسية، وأن السيسي ينتظر زيارته لمصر أولاً، مردفاً أنه تم الاتفاق على تكليف وزيري الخارجية ومديري الاستخبارات في البلدين بعقد محادثات متبادلة مع بعضهم.

وقال: «إنهم ينتظرون زيارتنا أولاً، لكنني قلت: نحن في انتظاركم. لم يتم تحديد موعد لكن أصدقاؤنا من الوزراء ورئيس المخابرات سيناقشون التاريخ المرتقب للزيارة، وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس»، وفق السفير.

كذلك أضاف الرئيس التركي أنه سيقبل كتاب الاعتماد الذي سيقدمه السفير المصري الذي تم تعيينه بأنقرة قريباً، مؤكداً أنه وحكومته سيقومان بإنجاح التقارب على الوجه الذي يجب أن تكون عليه وفي أقرب وقت ممكن.

ومضى قائلاً إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، متعهداً بالتعاون لتحقيق نتائج إيجابية في العديد من مجالات المشكلات الإقليمية، خاصة في القضية السورية.

