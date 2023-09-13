«الداخلية» المصرية تفضح فبركات «الإخوان»

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تسريبات الفيديو المصورة، التي زعمت جماعة «الإخوان» الإرهابية أنها من داخل زنازين قادتها في السجون المصرية، وأنهم يتلقون معاملة غير آدمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس: إن مقاطع الفيديو التي تداولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة، ولا تمت بصلة للأشخاص الذين يدعي ناشر التسريبات أنهم من قادة الإخوان.

وتابعت الوزارة أن هذه المزاعم والتسريبات المفبركة، تأتي فى إطار مخططات جماعة «الإخوان» لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، مضيفة أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمن فيهم الأشخاص الواردة أسماؤهم بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتيريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيه. وذكرت الوزارة أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها.

