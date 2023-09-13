واشنطن تفرج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: أصدرت الخارجية الأميركية استثناء من العقوبات ضد إيران بنقل 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة إلى قطر، في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن. وقالت وكالة «رويترز» امس إنها اطلعت على وثيقة أُرسلت للكونغرس تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة برعاية قطرية.

بدورها أفادت صحيفة «واشنطن بوست» ووكالة «أسوشييتد برس» الأميركيتان بأن واشنطن منحت إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة من دون خوف من العقوبات الأميركية. وأوضحتا أن ذلك «من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بأن تفرج طهران عن 5 أميركيين مقابل إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن بلاده متفائلة بأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم خلال المستقبل القريب. وأعرب كنعاني عن أمله في الانتهاء من عملية نقل الأموال الإيرانية التي تم تحريرها خلال الأيام المقبلة.

على صعيد متصل، أكدت السلطات القضائية في إيران، امس احتجاز مواطن سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي «احتجز المواطن السويدي بشكل قانوني في أعقاب تحقيق مبدئي وستعلن نتائج التحقيق الكامل في قضيته في الأيام المقبلة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

والأسبوع الماضي أعلنت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي أن مواطنا سويديا احتُجز في إيران في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران في ظل التوتر السياسي بين طهران والغرب. وأعربت المفوضة الأوروبية يلفا يوهانسون عن «قلقها البالغ» حيال الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي، يوهان فلوديروس، المحتجز في إيران، مؤكدة أنه «صديق» لها. وقالت «أشعر بحزن وقلق بالغين، ينتابني هذا الشعور منذ مدة طويلة».

