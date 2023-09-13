loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إسرائيل: طهران تبني مطاراً حربياً في جنوب لبنان


القدس المحتلة- الوكالات: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إيران تقوم بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل. وعرض غالانت خلال «مؤتمر السياسات المناهضة للإرهاب» المنعقد في جامعة «رايخمان» في هرتسليا صورا جوية لما قال إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق ما وصفها بـ«أهداف إرهابية» ضد إسرائيل. ولم يذكر غالانت مزيدا من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم.
ويقع المكان الذي ذكره غالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة «المطلة» على الحدود. ونقلت رويترز عن مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع قوله إنه يمكن أن يتسع المطار لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة