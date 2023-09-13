لبنان: إجراءات حكومية لضبط الحدود مع سورية

عربيات ودوليات

بيروت- كونا: اتخذت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عددا من القرارات التي تهدف إلى «ضبط الحدود» و«مكافحة شبكات التهريب» والتشدد في الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون العمل إلى جانب قرار بشأن تشكيل لجنة لبحث تداعيات اللجوء السوري مع الجانب السوري.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر كذلك عددا من القرارات منها الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية «تعزيز التدابير» لاسيما في المراكز الحدودية و«المسالك التي يستخدمها المتسللون». ودعا المجلس هذه الأجهزة إلى تنفيذ عمليات «مشتركة شاملة» تستهدف شبكات التهريب وإحالتها على القضاء المختص وإغلاق نقاط العبور «غير الشرعية». كما طلب من الأجهزة الأمنية «منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم».

