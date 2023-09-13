ناغلسمان المرشح الأبرز لألمانيا

دوليه

يسعى الاتحاد الألماني، لحسم ملف المدير الفني الجديد للمانشافت في أقرب وقت ممكن، بعد إقالة هانز فليك هذا الأسبوع بسبب سوء النتائج . ولم يحقق المنتخب الألماني، النتائج المنشودة في عهد فليك، إذ تعرض للخسارة في آخر 3 مباريات، آخرها على يد اليابان وديًا (1-4).

وبحسب شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» والعديد من وسائل الإعلام الألمانية، فإنَّ جوليان ناغلسمان، يعد هو المرشح الأول لتولي المهمة بالنسبة لمسؤولي الاتحاد في ظل عدم شغله أي منصب حاليًا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ. ورغم ذلك، أفادت بأنَّ الاتحاد الألماني لم يجرِ أي تواصل (حتى الآن) مع ناغلسمان، أو بايرن ميونخ، في ظل عدم فسخ عقده الممتد حتى صيف 2026 حتى الآن.

وطالب العديد من المدربين الألمان السابقين، بأن يكون المدير الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة، صاحب خبرة، حيث قال بيرتي فوغتس، إن يورغن كلوب، أو يورغن كلينسمان، مناسبين للمانشافت، فيما قال فيليكس ماغات، إنه يرى في نفسه القدرة على إعادة الثقة للفريق. يذكر أن ألمانيا تستضيف بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، الصيف المقبل.