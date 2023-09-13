بونوتشي يقاضي يوفنتوس

دوليه

قرر لاعب يونيون برلين ليوناردو بونوتشي مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس، بسبب الإضرار بصورته المهنية. وقالت صحيفة سكاي سبورت: «ليوناردو بونوتشي سيبدأ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس، بسبب الافتقار إلى ظروف التدريب المناسبة المتاحة له، والإضرار بصورته المهنية».

وتابعت: «بحلول نهاية اليوم، سيواصل محاميا اللاعب، أنطونيو كونتي وغابرييلي زوكيريتي، الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية. الإجراء الذي يتكون من طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن النقص المزعوم في التدريبات وظروف الإعداد المتاحة لبونوتشي، مما أدى إلى تعرضه لأضرار مهنية وصورية».

وذكرت الصحيفة أن الأمر من وجهة نظر بونوتشي، لا يمثل حرباً شخصية على ناديه السابق. وواصلت: «سيتم التبرع بأي أرباح من قبل بونوتشي لجمعية ‘نورولاند’ الخيرية التي تدعم أسر الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في تورينو».