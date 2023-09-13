ليون انفصل عن بلان

دوليه

انفصل نادي ليون الفرنسي أول من أمس بشكل رسمي عن مدربه لوران بلان باتفاق متبادل بين الطرفين، وفق ما أعلن في بيان على موقعه الرسمي. وقال في البيان «قرّر أولمبيك ليون ولوران بلان، باتفاق متبادل، انهاء التعاون بينهما اعتباراً من أول من أمس»، مضيفاً «هذا القرار يعني أيضاً فرانك باسي وفيليب لامبير المدربين المساعدين».

وشكر ليون «لوران بلان وطاقمه على انخراطهما واحترافهما خلال هذه الأشهر الـ 11 على رأس الفريق المحترف». وكان التخلي عن بلان متوقعاً بعدما كشف مصدر مقرب من بطل مونديال 1998 لوكالة فرانس برس أن كل شيء «انتهى» بين الطرفين في ظل النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر الأخير في الدوري المحلي. وكانت صحيفة «ليكيب» الرياضية الواسعة الانتشار تحدثت أيضاً عن اقالة بلان من منصبه، مشيرة الى ان النادي يبحث عن بديل له منذ ايام.

ويبحث المالك الجديد لنادي ليون رجل الاعمال الاميركي جون تكستور عن بديل لبلان، واشارت تقارير ان ابرز الاسماء المتداولة هي الايطالي جينارو غاتوتسو والنمسوي أوليفر غلاسنر او السنغالي حبيب بي. وكان بلان استلم منصبه في اكتوبر عام 2022 خلفا للهولندي بيتر بوس بعقد يمتد لسنتين.