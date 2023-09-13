بوليتانو يغيب عن نابولي

دوليه

أعلن نابولي، أن لاعبه ماتيو بوليتانو يعاني من إصابة في ربلة الساق «عضلة السمانة» تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الإيطالي. وخضع بوليتانو لفحوص طبية في نابولي عقب مغادرة المنتخب الإيطالي المنافس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وخرج بوليتانو مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بتعادل منتخب إيطاليا مع مقدونيا الشمالية 1-1 السبت الماضي في سكوبيه.

ولا يعرف نابولي ما إذا كان بوليتانو سيستعيد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة المقررة أمام جنوى السبت المقبل في الدوري الإيطالي، أم لا. من ناحية أخرى، شهد نابولي الذي يدربه المدير الفني رودي غارسيا، عودة لاعب خط الوسط الدنماركي غيسبر ليندستروم، إلى صفوف الفريق.