الأخضر والأبيض يستعدان للمهمة الآسيوية

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يلتحق لاعبو العربي والكويت المنضمون للمنتخب بتدريبات نادييهما بعد عودتهم من المعسكر التدريبي الذي أقيم في دبي وخاض خلاله الأزرق مباراتين فاز في الأولى على البحرين 3-1 وخسر الثانية أمام قرغيزستان بالنتيجة ذاتها أول من أمس. وسجل هدف الأزرق المدافع عبدالله عمار في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يسجل المنتخب القرغيزي هدفين في الشوط الثاني.

وينضم اللاعبون حسن حمدان وحمد القلاف وعبدالله عمار وسلطان العنزي وعلي خلف وبدر طارق إلى تدريبات الأخضر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام الزوراء العراقي يوم 18 سبتمبر الحالي في مستهل مشواره ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلعب العربي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً فريقي النجمة اللبناني والرفاع البحريني.

ويفتقد العربي في مباراة الزوراء حارس مرماه سليمان عبدالغفور ومهاجمه سلمان العوضي الموقوفين 3 مباريات بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق مع السيب العماني في النسخة الماضية، كما يغيب عن الفريق لاعبو المنتخب الأولمبي بندر السلامة وبدر المطيري وحسين أشكناني.

ولعب الاخضر أول من أمس مباراة ودية ضمن استعداداته الآسيوية تعادل فيها مع السالمية 2-2 على ستاد ثامر. تقدم السماوي عبر مهاجمه السنغالي أوسينو سيزار في الدقيقة 42، وتعادل العربي في الشوط الثاني بواسطة السنغالي الآخر مامادو ثيام في الدقيقة 59، ورد السالمية مباشرة بعد دقيقة بهدف يوسف العنيزان، قبل أن يعادل العربي النتيجة عن طريق لاعبه الشاب يوسف ماجد في الدقيقة 85. ولعب العربي مباراة ودية أمام الشباب الخميس الماضي انتهت بالفوز 4-1.

ولدى الكويت، ينضم لاعبوه أحمد الظفيري وفهد الهاجري وفيصل زايد ومشاري غنام ورضا هاني وأحمد الزنكي ومحمد دحام بعد انتهاء معسكر الأزرق، استعداداً لمواجهة الكهرباء العراقي يوم 19 سبتمبر الحالي في البصرة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الوحدات الأردني والاتحاد السوري.

ويفتقد الأبيض في المباراة خدمات حارسي المرمى عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي ومهاجميه يوسف ناصر وابراهيم كميل للايقاف بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأبيض مع جبلة السوري، علماً بأن ابراهيم كميل يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، كما يغيب للسبب ذاته المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» والمغربي المهدي برحمة.

ويخوض الكويت اليوم مباراة ودية مع الفحيحيل ضمن استعداداته للاستحقاق الآسيوية، بعد أن واجه النصر الخميس الماضي وتغلب عليه بنتيجة 4-1.

