بحث أوجه التعاون بين الهيئة و«كان»

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التقى مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان مع وفد الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» متمثلاً في د. حصة الشاهين عضوة مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، عبدالله الصالح مدير اكاديمية هايدو «كان» الرياضية - الذراع الرياضية لحملة «كان» وذلك بهدف استعراض اوجه التعاون المشترك بين الهيئة والحملة بمجال الأنشطة والفعاليات الرياضية سعياً لرفع معدل الوعي الصحي، والتحفيز على أهمية النشاط البدني.

وأشاد البيدان بأنشطة الحملة، ودورها التوعوي الذي يرتكز على خفض معدلات السرطان بالكويت لاسيما أنه من المعلوم ان نسب الشفاء تزيد في حال الإكتشاف المبكر ببعض أمراض السرطان، كما نوه بأن الهيئة ستعمل على دعم الحملة بشتى الطرق في مجال الرياضة لتحقيق أهدافها المرجوة نظراً لضرورة تكاتف جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية لدعم مثل هذه الأنشطة لما لها من دور فاعل في رفع معدل الوعي الصحي.

من ناحيتها، ثمنت حصة الشاهين اللقاء موضحة أنه قد اثمر عن ايجابيات كثيرة اهمها تنفيذ أنشطة وفعاليات «كان» الرياضية على مدار العام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وتحت مظلتها، مشيرة إلى أن استراتيجية هايدو «كان» ترتكز على محاور عدة تسعى لتنفيذها «التوعية، التغذية والحركة» والعمل على تشجيع فئات المجتمع لإتباع نمط حياة صحي.بدوره، شكر عبدالله الصالح مدير هيئة الرياضة على رعاية دوري الهواة الكويتي لكرة القدم.

