الصبار خامس محترفي العربي

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أعلن النادي العربي عن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي وليد الصبار لاعب نادي الرجاء المغربي السابق، ليكمل الأخضر عقد محترفيه. ورحب العربي بحسابه الرسمي على منصة (X) باللاعب صاحب الـ 27 عاماً والذي سبق له اللعب مع الكوكب المراكشي واولمبيك آسفي في المغرب، كما خاض تجربة احتراف قصيرة مع نادي الإمارات. وبات الصبار خامس محترفي الأخضر إلى جانب مواطنه حمزة خابا، والجزائري سفيان بوشار، والسنغالي مامادو ثيام، والنيجيري أنايو إيوالا. وفسخ الصبار عقده مع الرجاء من طرف واحد قبل نحو شهر بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وبقرار من الاتحاد المغربي للعبة، وبحسب تقارير صحفية فإن اللاعب كان على خلاف مع الجهاز الفني الذي لم يشركه في المباراة النهائية لكأس العرش المغربي أمام نهضة بركان والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.

