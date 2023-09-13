«برونزية» للسيف في «فوكس للريشة الطائرة»

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حقق لاعب منتخب كرة الريشة الطائرة للمعاقين عبدالله السيف الميدالية البرونزية لفئة «إس.إتش.6» في بطولة فوكس للعبة التي أقيمت في مدينة سولو الاندونيسية خلال الفترة من 4 إلى 10 الشهر الحالي.وقال رئيس الوفد الكويتي خالد سلطان إن البطولة تكللت بالنجاح وحقق اللاعب السيف البرونزية في فئة «قصار القامة»،منوهاً بأنه شارك في البطولة أيضا في فئة البتر «إس.إل.4» عبدالله الظاهر لكن لم يحالفه الحظ.

وأضاف سلطان أن «تنظيم البطولة كان رائعا بما في ذلك استقبال المنظمين للوفد الكويتي والمشاركين والتي كانت على أكمل وجه»، مضيفا أن المنتخب الكويتي استفاد كثيرا من المشاركة.من جانبه، كرم القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي بطل الكويت اللاعب السيف بعد حصوله على البرونزية، كما حرص على استقبال وتوديع وفد المنتخب المشارك في البطولة.

