«المبارزة» يواصل تحضيراته في بودابست وروما

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يواصل منتخب المبارزة لسلاح الايبيه تدريباته اليومية في المعسكر التدريبي المقام حالياً في العاصمة الهنغارية بودابست، فيما يواصل منتخبا السابر والفلوريه استعداداتهما في المعسكر التدريبي المقام في العاصمة الايطالية روما وذلك لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الى 8 اكتوبر المقبل.

وذكر أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي ان المنتخب يمضي قدما في تحضيراته لدورة الالعاب الآسيوية من خلال المشاركة في دورة الالعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر وبطولة كأس العالم للمبارزة في ايطاليا، مشيرا ان المنتخب يسير ضمن خطة موضوعة مسبقا من قبل اتحاد المبارزة ليكون على أتم الجهوزية للمشاركة في «الأسياد».وأكد العوضي أهمية دورة الالعاب الآسيوية كونها الدورة الأهم في القارة الاسيوية ويشارك فيها لاعبون ولاعبات عالميون من جميع دول القارة.

ويترأس وفد منتخبات المبارزة في معسكراتها التدريبية أمين الصندوق المساعد راشد الشمالي فيما يضم منتخب الايبيه مدير المنتخبات احمد رمضان والإداريين قيصر غازي الزامل وصالح بادي واللاعبين خلف المطيري وغازي الزامل وعلي النكاس وعبدالعزيز الشطي وعبدالرحمن المانع وعبدالله الظفيري.

فيما يضم وفد منتخبي الفلوريه والسابركل من أعضاء الجهاز الفني سعود الزامل والايطاليين لويجي ترانتينو وفرانسيسكو أكيلي واللاعبين علي النصار وعلي فاضل وفيصل الزامل وعبدالعزيز الكندري ويوسف الشملان ومحمد الفضلي وعلي حسين ومحمد مهدي وحمد الشملان وعيسى الشطي.