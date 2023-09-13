كاظمة أنهى علاقته بفارياس

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أعلن نادي كاظمة إنهاء العلاقة بينه والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرازيلي سيرجيو فارياس من طرف واحد. وقال كاظمة في بيان إن قرار فسخ العقد جاء تنفيذا لقرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم في كتابه الوارد إلى النادي بتاريخ 6/9/2023 بناء على القرار الواجب التنفيذ الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 30/8/2023 القاضي بإيقاف فارياس من مزاولة أي نشاط رياضي إثر نزاع رياضي طرفه نادي الهلال السوداني، وتخلفه عن دفع أتعاب المنازعة الرياضية».

وأضاف: وعلى الرغم من إقحام نادي كاظمة في خلاف لم يكن طرفا فيه، فإن مجلس الإدارة أبدى حسن النية مع المدير الفني، وتمت مواجهته بالقرار المنسوب إليه في اجتماع رسمي الخميس الماضي ولم ينكر علمه بموضوع القرار، وتم الاقتراح عليه بأن يتم فسخ الارتباط بالتراضي، لكنه طلب مهلة إلى مساء اليوم التالي للرد».

وتابع: وفي اليوم التالي أرسل رسالة إلى رئيس جهاز الكرة طالبا مهلة ليتسنى لمحاميه الطعن على قرار الاتحاد الدولي، الأمر الذي قوبل برفض مجلس الإدارة لوجوب تنفيذ القرار، وصعوبة التنبؤ بالوقت لقبول الطعن لإصدار قرار من فيفا يلغي قرار الإيقاف مما أجبر مجلس الإدارة على اتخاذ الحل المنفرد بفسخ العقد مع تحمل المدير الفني كل الآثار القانونية المترتبة على قراره.

وبدأ مجلس الإدارة رحلة البحث عن مدير فني جديد لخلافة فارياس، وتبحث اللجنة الرياضية والجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين، وسوف يتم الإعلان في غضون اليومين القادمين. من جانب آخر، تعادل البرتقالي مع الصليبخات 5 - 5 في لقاء ودي جمعهما أول من أمس.