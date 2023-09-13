أربع ميداليات لـ «أشبال التايكوندو» في بيروت

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حصد منتخب التايكوندو للاشبال اول من امس 4 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزيتين في انطلاق دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة.وانتزع اللاعب خليل المرزوق تحت طول 164 سم الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب من العراق وخسارته بالمنافسة على الذهبية أمام اللاعب اللبناني أنطوني نوفل.

كما استطاع اللاعب علي الدشتي تحت طول 152 سم إحراز الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب لبناني وخسارته الذهبية أمام الاردني همام العدوان.وتمكن اللاعب أحمد العلي تحت طول 164 سم من تحقيق البرونزية بفوزه على لاعب من المنتخب اللبناني ليخسر باللعب على الفضية أمام لاعب آخر من المنتخب اللبناني ايضا.

بدوره أحرز يوسف الشمري تحت طول 176 سم الميدالية البرونزية بفوزه على لاعب من لبنان وخسارته بالمنافسة على الفضية أمام لاعب من مصر. وقال مساعد أمين سر الاتحاد الكويتي للعبة ناصر العدواني إن اللاعبين الاربعة استطاعوا تحقيق نتائج جيدة بعد «منافسة قوية».