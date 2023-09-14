حملة خليجية للتوعية بمخاطر «الاحتراق الوظيفي»

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تشير الإحصائيات إلى أن واحداً من كل ثلاثة موظفين في دول الخليج يعاني من «الاحتراق الوظيفي». عالمياً يعاني 1 من كل 4 موظفين من ظاهرة «الاحتراق الوظيفي».

أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة «الاحتراق الوظيفي» في دول مجلس التعاون، والذي تجاوز المعدل العالمي في هذه الظاهرة.

وتتضمن الحملة التي أطلقها المجلس توعية الموظفين بعلامات هذه الظاهرة، وتزويدهم بمهارات التكيف والتعامل مع ضغوطات العمل بالشكل الصحيح. ووفقاً للمجلس، فقد جرى بناء المحتوى التوعوي للحملة بإشراف نخبة من المختصين، مشيراً إلى ضرورة الاستمتاع بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة، ومعرفة طرق التكيف مع ضغوطات العمل.

وأوضح المجلس أن 1 من بين كل 3 موظفين في دول الخليج لديه علامات «الاحتراق الوظيفي»، مؤكداً أن تجاهل هذه الظاهرة يسبب القلق والاكتئاب أو الإدمان.

وأوصى مجلس الصحة الخليجي مديري المنشآت بعدم دفع الموظفين نحو «الاحتراق الوظيفي»، كما أوصى الموظفين بضرورة أخذ قسط من الراحة؛ لتجنب الاحتراق الوظيفي، وفقاً لصحيفة «اليوم» السعودية. وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات «ماكنزي»، مطلع العام الحالي 2023، استند إلى استطلاع آراء قرابة 4 آلاف موظف في السعودية وقطر والإمارات والكويت، فقد تبين أن واحداً من بين كل ثلاثة موظفين يعاني من «الاحتراق الوظيفي»، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي الذي هو واحد من بين كل أربعة موظفين.