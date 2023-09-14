السعودية.. السجن 5 أعوام وغرامة 80 ألف دولار للمتحرش

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أعلنت النيابة العامة السعودية، أن عقوبة جريمة التحرش في أماكن العمل والدراسة تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامة مالية باهظة.

وقالت النيابة، في حسابها على منصة «إكس»، أول من أمس إن «عقوبة التحرش إن وقعت في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية؛ السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار)». ودعت النيابة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

وأكدت أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

وفي العام 2018، أصدرت المملكة العربية السعودية قانوناً جديداً لمكافحة التحرش، دخل حيز التنفيذ في 8 يونيو من العام نفسه.

ويهدف هذا القانون إلى مكافحة جريمة التحرش ومنع حدوثها ومعاقبة الجناة وحماية الضحايا؛ حفاظاً على خصوصية وكرامة وسلامة جميع المواطنين.

