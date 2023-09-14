«مايكروسوفت»: البحرين الأولى عالمياً في المدارس الحاضنة للتكنولوجيا

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تصدرت البحرين المركز الأول على مستوى العالم في نسبة المدارس الحاصلة على لقب «حاضنة للتكنولوجيا» من شركة «مايكروسوفت» الدولية.

وحلت البحرين أيضاً في المركز الأول على مستوى دول الخليج والوطن العربي والمركز الثالث دولياً بالنسبة لعدد المدارس الحاصلة على ذات اللقب من الشركة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأوضحت الوكالة أن 36 مدرسة من مدارس البحرين- 35 مدرسة حكومية ومدرسة خاصة- تمكنت من إثبات تميز ممارساتها في توظيف التكنولوجيا في التعليم، طبقاً لمعايير شركة مايكروسوفت، التي توظف وسائل باقة (مايكروسوفت 365) في الممارسات التعليمية. بدورها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات، نوال الخاطر، أن تقرير مايكروسوفت السنوي للعام الدراسي 2023-2024 قد صدر رسمياً متضمناً جميع دول العالم التي شاركت مدارسها في عمليات التقييم للحصول على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا.

وأضافت الخاطر أن «البحرين تصدرت نسبة المدارس الحاصلة على لقب المدرسة الحاضنة للتكنولوجيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس».

ويعد برنامج «Microsoft Showcase Schools» برنامجاً عالمياً رائداً يعمل على اختيار المدارس المتميزة في توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم، ويعلن قوائم بهذه المدارس سنوياً.

