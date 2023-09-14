من مهمات شابات وشباب الأمة العربية

آراء

أشفق على أفراد الأجيال العربية الشابة التي عليها أن تحمل المسؤوليات الثقيلة التالية بنفس الجهد والجدية لكل منها، وأن تقوم بتلك المهمات في الوقت نفسه وبتوازٍ في تلك المسيرة.

فأولاً هناك مهمة متابعة الموجة الحالية التحليلية الناقدة الرافضة والمتعاظمة لحضارة العصر العولمية الحالية المهيمنة.

وهي بالطبع في الأساس حضارة الغرب، وبالأخص الوجه الأميركي الأوروبي منها.

وثانيا، وفي الوقت نفسه متابعة كامل المشاركة في تحليل ومراجعة ونقد وتجديد ما انتقل إلينا من حضارتنا العربية والإسلامية التاريخية.

وثالثا متابعة ما يقترح من حلول وعلاجات لأمراض وإشكالات الحضارة العولمية المهيمنة من جهة وما يقترح من حلول وعلاجات لأمراض وإشكالات الحضارة العربية والإسلامية وذلك من أجل الخروج بحلول ذاتية لا تتعارض مع بعض خصوصيات أوضاعنا ولا تفصلنا عن المشاركة في حضارة العصر المستقبلية.

ويخطئ الجيل العربي الجديد إن ظن أن باستطاعته تجنب الاندماج في تلك المعارك والمحاولات الثلاث الكبرى.

ولو حاول فإنه سيقضي على إمكانية تحقيق الكثير من أحلامه وآماله المستقبلية. وليس فقط عليه ألا يتجنب خوض تلك المعارك، وإنما عليه ألا يندمج فيها ويتفاعل معها بنفس الطرق الخاطئة التي مارستها الأجيال التي سبقت: طرق التابعية والتقليد بدلا من الاستقلالية والإبداع، وطرق الشعور بالدونية الفكرية والانبهار الطفولي أمام منجزات الآخرين، ومسارات التعب المبكر والعجز في منتصفات تلك الطرق. وهي مثالب سببت الكثير من الإخفاق لأفكار طرحت لأيديولوجيات اقترحت، ولاستراتيجيات تبنتها قوى مدنية عربية وبعض من الأنظمة السياسية العربية، ولكنها جميعا ذهبت أدراج الريح مع مرور الأزمنة وتغير الأحوال.

في هذه المرة تحتاج الأجيال العربية أن تتجنب تكرار ما أصاب كل ذلك الماضي من أخطاء وأمراض وسوء فهم.

وفي هذه اللحظة تتركز الأنظار على المراجعة الشاملة والنقد العميق الحاد لكل جوانب الحضارة العولمية المهيمنة.

ففي الاقتصاد هناك رفض متنامٍ لمنطلقات حرية الأسواق والاعتماد على ديناميتها الذاتية في تصحيح اي مسار خاطئ أو أزمة طارئة، وهناك ثورة عارمة على ما آل إليه ذلك من ازدياد مذهل في غنى قلة من الأغنياء وفي فقر كثرة من الفقراء، وهناك تيار مراجعة للأسس التي قامت عليها الرأسمالية الكلاسيكية وانعطافه نحو إعادة درس الاسس الماركسية وتحليلاتها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والاستفادة منها.

وفي السياسة هناك شكوك ومراجعات ونقد وهجوم حول تاريخ وحاضر وتلفيقات واختطاف الممارسة الديموقراطية السياسية الليبرالية من قبل قوى الدولة العميقة الخادمة لقوى المال والشركات الكبرى والأمن العسكري والاستخباراتي. ومعه هناك تلميحات بالإعجاب بعدالة النظام السياسي الاقتصادي الصيني الجامع بين المبادئ والممارسات الليبرالية والماركسية.

وفي الثقافة هناك خوف وهلع من غياب المعيارية الأخلاقية والقيمية الدينية ومن جنون ممارسة السرعة المتعاظمة في السلوك اليومي وفي حركة المكان وفي العلاقات العائلية والاجتماعية.

وبالطبع هناك حركة ما بعد الحداثة الرافضة لمبادئ أساسية في حداثة ما جاءت به ثورات الأنوار الغربية منذ عدة قرون وعلى الأخص مواضيع من مثل حتمية التقذم أو حتمية العقلانية في الحياة الإنسانية.

وزاد الهلع مؤخراً بعد الردة الأخلاقية المجنونة في العلاقات الجنسية وفي التلاعب بتسمية الصفات الشخصية الطبيعية والانقلاب على موضوع الجندرية وتشويهه.

اليوم هناك الكثير من الأصوات الغربية الرافضة للمركزية الحضارية الغربية تلك والتي تظهر الكثير من ممارساتها عبر العديد من القرون بأنها ضلت الطريق وخانت الامانة وأماتت كل ما هو إنساني في الإنسان وكل ما هو طبيعي في الطبيعة وأوصلت العالم إلى حافة إمكانية السقوط في الهاوية.

وإذا كانت تلك التحليلات والانتقادات قد بدأت منذ زمن طويل من خلال شتى مدارس النظريات النقدية التي تفرعت من مدرسة فرانكفورت الشهيرة، فإن هناك حركة فلسفية اجتماعية جديدة تضيف إلى الثورات النقدية الماضية، ثورة جديدة يقودها باقتدار الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني هارد تموت روزا.

هذه الحركة النقدية أضافت تحليلاً ونقداً حاداً لسلوكية السرعة المجنونة والنهم غير المحدود في كل مناحي الحياة اليومية للمجتمعات الحديثة: في العمل وفي جمع الثروة وفي التعابير الفنية وفي العلاقات الأسرية وفي التواصل الالكتروني الاجتماعي وفي التوسع التجاري المجنون وفي الاستغلال غير المسؤول لموارد الطبيعة وفي التغيير العبثي المتعاظم لكل صرعات الموضة في الملبس والغناء وكل وسائل الرفاهية.

انها قائمة طويلة من جنون الاستعجال في كل شيء ومن جشع الاستحواذ والاستهلاك والتخزين والتنويع لكل شيء فصلها هذا الفيلسوف العالم في الاجتماع في كتاب ضخم صدر منذ سنوات عدة تحت عنوان الكلمة المعبرة عن كل تلك السلبيات، كلمة ACCELERATION.

وهي كلمة تعبر عن اشكال كثيرة من السرعة وتمظهرات مثيرة عن التعاظم والازدياد النهم العبثي.

ولقد اشرت خصوصا إلى تلك المدرسة في النظرية النقدية لانني اعتقد انها دخلت في اعمق اعماق الحياة اليومية لحضارة العصر، والتي ستثري الحركات النضالية الشبابية، خصوصا بعد أن أصدر هذا الفيلسوف كتابه الضخم، كعلاج وتصحيح لمسار الحضارة العصرية السلبي، مقترحا ممارسة ما سماه «RESONANCE» بمعنى التواصل والاخذ والعطاء والاستجابة لصوت الانسان الاخر ولصوت الطبيعة وصوت كل الاشياء المادية، وهو ما سألخصه في مقال قادم.

في رأيي أن المدرسة الجديدة ليست موجهة لأجيال أوروبا وأميركا فقط، وانما هي تهم شباب العالم، بمن فيهم شابات وشباب هذه الامة. وفهمهما واستيعابها هما جزء ضروري من التفاعل النقدي العربي مع الحضارة العولمية الغربية الذي اشرنا إليه في المقدمة.

