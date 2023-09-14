القطاع الخاص ومستقبل التنمية

آراء

لم يكن مغلوبًا على أمره، أو تابعًا ينتظر القرار من غير المختصين في يوم من الأيام، لم يكن عالة على الحكومات، ولا معوزاً يحتاج الدعم، ولا غير رشيد ينتظر التوجيه من الحكماء والخبراء والمثقفين.

إنه القطاع الخاص الذي نشأ مستقلاً، وترعرعت في كنفه الخبرات والمهارات، وأصحاب العقول والكفاءات.

هكذا درجنا منذ نعومة أظافرنا، وهكذا نشأنا وسط بيئة صالحة للعمل والاستثمار، وفي كنف مناخ ملائم وصحي وقادر على التواصل بين العام والخاص.

العالم كله يعمل بتناغم بين القطاعين، برؤية واضحة وتنسيق حميمي بين كل ما هو مملوك للحكومة وكل ما هو أهلي، حدث ذلك في سنغافورة وكوريا واليابان وماليزيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

لم يعمل القطاع الخاص بمعزل عن خطط الدولة ورؤيتها وأهدافها الشعبوية، ولم تتخذ الحكومات قرارات انفرادية تخص عمليات التنمية ومستقبل الاقتصاد أو التعليم أو حتى الصناعات الاستخراجية والمعرفية بمعزل عن القطاع الخاص.

وضعوا ممثلين في اللجان المشتركة ليس كـ«ديكور» أو كشكل فضفاض لذر الرماد في العيون، إنما بصفته عضواً أصيلاً وأصلياً في منظومة لا تحلق إلا بجناحين أحدهما أهلي والآخر حكومي.

في بلادنا مازلنا ننظر إلى القطاع الخاص على أنه دخيل على عملية التنمية، على حتمية انصياعه وتبعيته للقرارات الحكومية وتنفيذها عن ظهر قلب، وإلا فسيحرم من المن والسلوى ومن المشاريع الحكومية الكاملة الدسم.

أصبح القطاع الخاص شأنه في ذلك شأن مختلف فئات المجتمع ينتظر القرار الحكومي لكي تنتعش خزائنه، وأصبح هذا القطاع تابعًا راضيًا بما تقسمه له الفرص الذهبية التي تأتي من قرارات أحادية لا يتم إشراك القطاع الخاص فيها بتاتًا.

وأصبح هذا القطاع مهيضًا للجناح، مستسلمًا لما تجود به ميزانيات الدول، بل لما تأتي به أسعار النفط، إذا ارتفعت انتعش، وإذا تراجعت ركدت الأسواق وجأر رجال الأعمال بالشكوى.

لا يمكن أن ننشد اقتصادًا قويًا والدول تنظر للقطاع الخاص على أنه تابعًا مطيعًا وليس قادرًا متبوعًا، لا يمكن أن نحقق الازدهار ومازالت الدول تصدر القرارات التي تخص الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها القطاع الخاص من دون شراكة قطعية من هذا القطاع في هذا القرار وكأنه آخر من يعلم.

في كل بلدان العالم ترسل الدولة أو الحكومة المعنية أوراقًا استرشادية لمؤسسات القطاع الخاص للاستئناس برؤيتهم وآرائهم والمطلوب منهم وذلك الذي يوافقون عليه قبل إصدار القرار الذي يخص النشاط الذي يعمل فيه هذا القطاع.

في بلادنا مازلنا نعتمد على الحكومات في تسيير حتى أمور الناس اليومية العادية، ومازالت تلك الحكومات هي المهيمنة على توجيه الاقتصاد، وعلى إدارة شؤونه وشجونه من دون التفات لأهمية القطاع الخاص الذي يمتلك الثروات والخبرات والقوى الرأسمالية المتراكمة.

هنا يكمن مربط الفرس، تراجعات في النمو الاقتصادي والأنشطة التابعة، ركود في الأسواق التجارية والصناعة المصرفية والمعرفية ودور الجامعات، انهيارات في البنى الإدارية والمالية والتسويقية والعمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كل ذلك على مرأى ومسمع من صانع قرار لا يريد أن يستمع إلى رأي سديد من مؤسسة خاصة لها باع طويل في نشاط اقتصادي معين، وكل ذلك يمور في أعضاء المنظومة الاقتصادية ومختلف أنشطتها التابعة ورجال الأعمال مازالت آراؤهم هامشية وأدوارهم المهمة على الرف، ورؤاهم الخلاقة غير معترف بها.

و.. كل ذلك يحدث ومازال قطاعنا الخاص بخير، بل بألف خير وهو يشاهد بأم عينه الفرص وهي تضيع، والأمل وهو يتماهى، والرؤى وهي شديدة التراجع والإحباط ومحاولة الخروج من عنق زجاجة المستحيل.

القطاع الخاص في بلادنا بخير، وكل ما يحتاج إليه نظرة أكثر شمولية وموضوعية، دور أكبر من أجل مصلحة الوطن كل الوطن، وريادة مستحقة لمستثمرين مواطنين يبحثون عن توظيف أموالهم واستثماراتها فيما يفيد الوطن، لكن ذلك لم يكن.

