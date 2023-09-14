آراء

قد نُخدع لفترة طويلة معتقدين أن ما بيننا وبين تحقيق السعادة لحظات، وقد نحبس ونكبت مشاعرنا انتظارا للحظة المرجوة، وقد نخفق ونشعر بالاحباط حين تصبح هذه التطلعات غير موفقة ولم تتحقق.

والآن افتح عقلك وعينيك ومداركك وتذكر كم من اللحظات التي طافت دون أن تستمتع بها فقط لأنك تعتقد بأنها لا تحمل لك السعادة المرجوة، كمثال على ذلك موظف يذهب كل يوم للعمل يصحو باكراً ويتوجه إلى مكان عمله ويبدأ العمل وقد ينهي العمل بعد المكوث لساعات طويلة دون أي شعور بالبهجة، بل على عكس ذلك هو يعتقد أنه يؤدي عملا مطلوبا منه لأنه واجب يحقق له الاستقرار المالي ويجعله يشعر بالأمان النفسي لأنه يمتلك وظيفة، هذه البرمجة العقلية الخاطئة قد تسبب كثيراً من الأعراض النفسية التي تؤدي إلى نشوء الأمراض النفسية والتي قد تصاحبها أمراض عضوية خطيرة، كل ذلك بسبب طريقة التفكير الخاطئة والبرمجة العقلية النفسية الخاطئة، لذا وجب التنويه.

إن آفة السعادة هي التأجيل، يستطيع الإنسان أن يحبس أنفاسه لفترة محدودة من الوقت لكنه لايمكن أن يطيل فالإطالة في حبس التنفس تعني الانتحار الذاتي.

نحن أحيانا نجبر على عيش لحظات هي ليست من صنع أفكارنا لكن الله قد كتبها لنا، لحظات قد تأتي عكس ما نعتقد فتكون إما سعيدة أو مؤلمة لم تكن محض إرادتنا لكنها أصبحت واقعا نعيشه، عندما تتشكل هذه الظروف وجب علينا إما أن نعايشها أو نتكيف معها، فالمعايشة قد تكون رغماً عن مشاعرنا وتأثيرها من الخارج لكن وجب علينا تقبلها لفترة معينة، أما التكيف فهو استعداد نفسي وعاطفي يتطلب منا قبول الظروف اللي نمر بها والتوافق معها.

في كلتا الحالتين يجب علينا أن نعيش اللحظة ونحاول أن نجعلها محور حياتنا ونتقبلها بل ونستثمرها مهما كانت ظروف تلك اللحظة.

إن مصدر الانجاز وطريق النجاح هو امتلاك بعد معرفي نفسي عقلي يساعدنا على الاندماج مع الظروف والواقع الذي نعيشه.

أما الانفصال عن الواقع والعيش في صفحات ذاكرة وماضٍ انقضى وانتهى أو مستقبل لا يمكن التنبؤ به بشكلٍ دقيق، كل ذلك قد يجعلنا نفقد أيامًا وشهورا وسنوات من أعمارنا ونكتشف في آخر المطاف أننا لم نعش اللحظة.

ومن أهم خطوات عيش اللحظة :

1- الإيمان بأقدار الله عز وجل واليقين بأن الحياة ومستقبلها بيد الخالق عز وجل.

2- عدم التركيز على ذكريات الماضي والعيش في لحظات انقضت ولم تعد موجودةً.

3- الاستعداد النفسي وقبول المواقف التي تحدث والتركيز عليها وامتلاك المهارات النفسية والعقلية التي تساعدنا على عيش تلك اللحظات.

4- التفاؤل وتوقع الأحداث المرجوة في اللحظات التي نعيشها.

5- التخلص من كل مصادر القلق والخوف والتوتر والتشتت التي قد تشكل الضغط النفسي وبالتالي تفويت فرصة أن تعيش اللحظة.

6- اليقين بامكانية عيش اللحظة مهما كانت صعوبتها وحلاوتها ومرارتها وظروفها.

لفتة نفسية

من معايير جودة الحياة النفسية في زمننا المتخم بالأحداث الغريبة والصعبة أحيانا هو القدرة على التكيف وتجاوز المحن والصعاب بمهارة واتقان ومشاكل نفسية أقل، ويمكن أن نصل إلى المرحلة العالية من التكيف عندما نتعرض لمواقف وظروف واقعية كثيرة ونتجاوزها وبالتالي نمتلك الخبرة والوعي الكافي لعيش اللحظة.

