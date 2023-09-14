طريق العبدلي.. وشوارع الوفرة

آراء

نحن على موعد مع فصل الشتاء ومقبلون على أمطار الخير- إن شاء الله- والعطلات والإجازات والاحتفالات.. الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية وأولاها وزارة الأشغال العامة.. سرعة إصلاح الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق الزراعية وخصوصاً الطريق المؤدي إلى منطقة العبدلي الزراعية في أقصى شمالي الكويت، حيث تملأ الحفريات هذا الطريق الرئيسي، فتلحق الأذى بالسيارات المارة عليه جيئة وذهاباً وركابها من المزارعين والمسافرين.

كما يلزم إصلاح الطرق الفرعية داخل المناطق الزراعية، ولاسيما الطرق الداخلية في منطقة الوفرة الزراعية التي صارت تشكّل الحفر فيها، خطراً داهماً على مزارعي هذه المنطقة الزراعية والسكنية الزاخرة بالحياة والنشاط الزراعي المتميز.

مذكّرا بأن هاتين المنطقتين (الوفرة والعبدلي) وحتى كبد.. صارت الوجهة المفضّلة للعائلات الكويتية وغير الكويتية لقضاء أوقات بهيجة في ربوعها الخضراء.. ربيعاً وشتاءً.. وللتزود بما يلزمها من خضروات وثمريات ومنتجات زراعية طازجة وآمنة صحياً، بأسعار متهاودة عبر معارض ومحال وبسطات.. وأسواق فاخرة مجهزة تجهيزاً جيدا لاستقبال رواد البرّ الفسيح ومحبّي الخضرة النضرة.. ببساطة:

لقد اضحت المناطق الزراعية مشتى الكويتيين والوافدين المفضّلة مقابل مصيفهم (البحر) في الصيف والخريف.. ومن الواجب أن توفّر الدولة بإمكاناتها الكبيرة لرواد هذه المناطق وأصحاب الحيازات الزراعية وعائلاتهم الكرام كل سبل الراحة والأمان، ليقضوا فيها إجازاتهم الأسبوعية والرسمية وما أكثرها في مزارعهم وفي المزارع السياحية الرائعة المتزايدة فيها وتحديداً في العبدلي والوفرة الحدودتين النائيتين.

ومن أهم السبل المأمولة بالإضافة إلى إصلاح طرقها الرئيسية والفرعية وتوسعتها كما ذكرنا آنفا، وضع اللوحات الإرشادية المرورية الأرضية والضوئية.. وحسن تخطيط التقاطعات في الشوارع الزراعية وتحويلها إلى دوارات مضيئة آمنة، تخطيطاً سليماً.. يحفظ حياة المزارعين وروّاد الوفرة الزراعية.. وحتى العبدلي الزراعية ويوقف الإصابات الأليمة التي تحدث من وقت لآخر بسبب هذه التقاطعات الخطرة.. والتي تودي كثيراً بحياة الأبرياء من مزارعين وأفراد أسرهم.. وبحياة رواد المناطق الزراعية وعائلاتهم.. العزيزة.

حفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا.. من كل سوء..!

وكل عام أنتم بخير، لمناسبة بداية الموسم الزراعي الجديد 2023-2024م.