40 طناً مساعدات عاجلة إلى ليبيا

وطن النهار

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أقلعت صباح أمس الأربعاء طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال).

ويأتي الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوزارات والمؤسسات المعنية.

وقال سفير الكويت لدى ليبيا زياد المشعان إن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق يأتي بناء على التعليمات السامية للقيادة السياسية والتوجيهات المباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من وزير الخارجية ونتيجة للإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد السفير المشعان قبيل إقلاع الطائرة أنه في وقت تشعر الكويت قيادة وشعبا بالحزن والألم الشديدين جراء هذه الفاجعة فإنها تجدد تأكيد تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها الشقيق في ظل هذه المحنة وتؤكد كذلك استمرار تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الجهود الليبية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وثمَّن في هذا السياق سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت، مشيرا إلى عملية التنسيق والإعداد القائمة ما بين وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والإدارة العامة للإطفاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لاستكمال رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، أعرب السفير الليبي لدى البلاد سليمان الساحلي عن فائق التقدير والشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا بتسيير أولى رحلات الجسر الجوي لنجدة أشقائهم في ليبيا في محنتهم بأمر من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعة دقيقة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

ووجه السفير الساحلي في تصريح مماثل لـ(كونا) الشكر الجزيل للكويت قيادة وحكومة وشعبا «وأنقل لكم تحيات الشعب الليبي لوقوفكم معنا وهذا ليس مستغربا على أهلنا وأشقائنا في دولة الكويت السباقين لنجدة إخوانهم في محنتهم».

ولفت إلى فداحة الخسائر والكارثة الكبيرة في ليبيا جراء الإعصار سائلا الله تعالى «أن يقي شعوبنا وبلداننا وشعوب العالم الكوارث والمصائب ونجدد الشكر لأهلنا وأشقائنا في الكويت على ماقاموا به من جهد في الوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين في محنتهم في هذه الوقفة الإنسانية المعروفة لدى الشعب الكويتي الشقيق».

