نبيلة الصباح: دعم المرأة عملياً

وطن النهار

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أكدت رئيسة جائزة ابتكار ومسابقة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات «مي ون» العلميتين الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح حرص مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الدائم والمتواصل على دعم جهود الفتاة والمرأة في مجالات العلوم محليا وعربيا وعالميا وخلق أجواء تفاعلية لتعزيز نظم ابتكار أكثر شمولية تزدهر فيها جهود المرأة العلمية.

جاء ذلك خلال تصريح للشيخة نبيلة على هامش مشاركتها في المؤتمر العلمي العالمي الـ25 للمرأة تحت شعار «النساء.. الحلول والاستدامة» والذي انعقد أخيراً في آيسلندا برعاية حرم رئيس ايسلندا ايلايزا ريد واحتفال اعلان الفائزات في جائزة جلوبل وان على مدى يومين ممثلة عن مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الى التعاون الوثيق بين المبرة والمنظمة العالمية «جلوبل ون» لتطوير أداء المرأة العربية وايصالها الى العالمية.

وقالت: ان معالجة التحدي المستمر المتمثل في نقص تمثيل المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر حيوي للنهوض بالمجتمعات وإن تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في صناعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعزز الازدهار والنمو الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الشيخة نبيلة أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية بما يسهم في تحقيق التقدم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بدولنا العربية بما يعكس الاهتمام بإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في شتى المجالات وتمكينها من تعزيز مسيرتها الحافلة بالعطاء.

وشددت على ضرورة العمل نحو بناء قواعد علمية تصل إلى خلق مجتمع علمي تقبل فيه المرأة بحماس على ممارسة العمل البحثي والتقني والهندسي بما ينسجم مع روح العصر وتحدياته وإطلاق طاقات المعرفة والإبداع للنساء في المنطقة العربية، مبينة ان دخول المرأة الحقول العلمية يسهم بشكل كبير في زيادة قدرتهن على صياغة واقع أفضل وتقديم قيم جديدة تسهم في نهوض وتطوير المجتمع بأسره.

