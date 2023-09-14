الكويت والإمارات: فتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل

الأولى

أكدت الكويت والإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء مستمر تعكسه الجهود المشتركة والعمل المتواصل سعيا إلى تحقيق النهضة الشاملة وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع بمناسبة استقبال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد في دبي الذي بدأ زيارة رسمية إليها امس الأربعاء.

ونقل الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الفهد قبيل مغادرته دبي عائدا إلى البلاد عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.