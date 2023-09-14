مصر: «محاضرة الخريطة» لن تمس الترابط مع الكويت

الأولى

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي تشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دوليا لدولة الكويت «كان خطأ غير مقصود». جاء ذلك في اتصال اجراه وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر مع نظيره المصري حيث أكد من خلاله شكري أنه وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ.

وشدد شكري على متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس مسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين بأي شكل من الأشكال.

وكانت سفارتنا في القاهرة أعلنت في بيان لها ردا على ما ورد إليها من المكتب العسكري الكويتي في القاهرة ان قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت كان خطأ غير مقصود.

وأضافت السفارة أنها قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري الكويتي بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت وبينت تلك الجهات أن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر.

وذكرت أن القائمين على الدورة قاموا بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت مؤكدين أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.