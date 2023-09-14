«الأهلي الكويتي» أغلق بنجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار. وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة والمستهدفة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار كويتي.

وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7% ليصل إلى 237.4 مليون دينار، بحيث تأتي هذه العملية تماشياً مع إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.

وكانت عملية الاكتتاب قد انطلقت يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 واستمرت حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، بإدارة كل من كامكو إنفست مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وABK Capital مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب. وقد تمت عملية الاكتتاب إلكترونياً بالكامل من خلال منصة الاكتتاب الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة.

وبهذه المناسبة، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي: «سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب حيث فاق الطلب قيمة الطرح المستهدف، مما يؤكد ثقة المساهمين الكبيرة بالبنك، وزيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي وستسهم في تطوير أعماله وأنشطته الرئيسة، وترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي»، مشيراً إلى أن تغطية الاكتتاب فاقت قيمة الطرح بنسبة 331%.

وأكد أن البنك الأهلي الكويتي سيستخدم زيادة رأس المال لتحقيق الأهداف المحددة ضمن خططه الإستراتيجية، وإثراء تجربة عملائه، ومواصلة الاستثمار في ابتكار الخدمات والحلول الرقمية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز عملياته التشغيلية في السوق الكويتي، وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الجديدة، بالإضافة إلى استعداد البنك للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الكويت.

وتابع «ستخدم هذه الزيادة خططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية التي نعمل فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ونعمل باستمرار على تعزيز القيمة المضافة التي يمنحها لجميع المتعاملين معه من مساهمين وعملاء وغيرهم».

وتقدّم السيد بهبهاني بالشكر الجزيل لشركة كامكو إنفست وشركة ABK Capital والشركة الكويتية للمقاصة على الجهود الكبيرة بإدارة عملية الاكتتاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي حصل عليه البنك الأهلي الكويتي من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط «نفخر بالثقة الكبيرة التي نتمتع بها بين أوساط المستثمرين، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي سنحرص على استخدام عوائدها لتعزيز موقعنا التنافسي في القطاع المصرفي بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف أن البنك الأهلي الكويتي حريص على تنفيذ خططه الإستراتيجية ضمن خطة التحول التي يواصل العمل بها، لافتاً إلى أن زيادة رأس المال تأتي في سياق تعزيز عملياته التشغيلية في الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وحقق البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بنمو 30% مقارنة مع 18.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً مقارنة بـ 8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس الأداء المالي التحسن المستمر في عمليات البنك التشغيلية، والنمو الثابت في محفظة القروض، بالإضافة إلى تراجع نسبة المخصصات، واستقرار مستويات السيولة.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيس وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدّم جميع الخدمات المصرفية لشريحة كبيرة من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

