الفقعان: حلول نوعية للارتقاء بـ«الكويتية»

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: إن المجلس سيحرص بكل جد لإكمال مسيرة تطوير وتحسين مسيرة الخطوط الجوية الكويتية المليئة بالإنجازات منذ العام 1954، مضيفاً ان المجلس سيعمل على وضع الخطط المناسبة والعملية لمواجهة جميع التحديات والظروف ودراستها بشكل دقيق ووضع الحلول التي تؤدي إلى تطوير كل قطاعات الشركة وازدهارها وتحسين المنظومة التشغيلية بالكامل بما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا الكرام ليحقق لهم الرضا الكامل عن خدماتنا وما نقدمه لهم على متن طائرات الطائر الازرق».

واضاف الفقعان في تصريح صحافي عقب اول اجتماع لمجلس الادارة الجديد: ان مجلس الإدارة يجمع مزيجاً من الخبرة المتنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، ما يجعل منه متكامل الاركان لوضع الخطط المناسبة التي تسهم بشكل كبير في ازدهار الخطوط الجوية الكويتية.

وتقدم الفقعان بجزيل الشكر والعرفان للقيادة السياسية في البلاد وإلى وزير المالية فهد الجارالله على الثقة التي اولونا اياها في تولي إدارة الخطوط الجوية الكويتية راجين من الله -عز وجل- أن يوفقنا لنكون عند حسن الظن وتحقيق طموحات الشعب الكويتي الكريم بتطوير الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للكويت».

