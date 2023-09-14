مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء»: خبز النحل يعزز حدة الإبصار لدى الأطفال

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كشفت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء د. هدى أحمد عن دراسة أجريت في جامعة لوزيانا الاميركية بأكاديمية العلوم الطبية في العيادات التخصصية لأمراض العيون بواسطة البروفسيور جارسيا تياني و البروفسيور جانكسخان عام 2012 ، وطبقت على 34 طفل ما بين 6-17 سنة يعانون من امراض الغدة الدرقية التي تؤثر في شكل العيون ومن ثم تقل حدة الابصار . وأضافت : خلال الدراسة ، خضع جميع الأطفال للعلاج بطريقة المجال الكهرومغناطيسي وتم انتقاء 18 طفلاً منهم ليتناولوا خبز النحل بالإضافة لهذا العلاج المذكور، وبعد ثلاثة أسابيع اعيدت فحوصات حدة الإبصار وقاع العيون ووجد أن الأطفال الذين تناولوا خبز النحل زادت حدة الإبصار لديهم بشكل ملحوظ عن المجموعة التي لم تتناول خبز النحل. وأردفت: يعود ذلك الى تميز خبز النحل باحتوائه على مجموعة هائلة من الفلافينويدات، وخاصة الكاروتين ومنه اللوتين والاكزانثين المعروف عنها تقوية حدة الابصار ولذلك يهتم الناس بتناول الجزر لتقوية النظر وهو معروف للجميع من لونه انه غني بالفلافينويد الا أن خبز النحل يحتوي على أنواع شتى من الفلافينويدات والفيتامينات وخاصة فيتامين ب ريبوفلافين والمعادن المهمة لتقوية العصب البصري وشبكية العين.

