بنك برقان يواصل نشر الوعي المصرفي

مال وأعمال

في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي والتعريف بأفضل معايير الأمان في القطاع المصرفي، شارك بنك برقان ممثّلاً بمحمد الصراف، مساعد مدير - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، في لقاء غني بالمعلومات والإرشادات ضمن برنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف أم. وتأتي هذه المشاركة كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك ودعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. وخلال حديثه في البرنامج، ناقش الصراف مجموعة متنوّعة من القضايا الأساسية التي تشمل ضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بإنجاز العمليات المالية، وخاصة عند التسوّق عبر الإنترنت على منصات التجارة الرقمية باستخدام البطاقات المصرفية. كما تناول الحوار الإذاعي مجموعة من النقاط المتعلّقة بأساليب وعمليات الاحتيال المالي المختلفة، والتي شهدت ازدياداً واضحاً في الآونة الأخيرة، وكيفية اتخاذ الاحتياطات والخطوات اللازمة لتجنبّها ومواجهتها. وكذلك، قدّم البرنامج بعض النصائح المالية مثل عدم مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) وغيرها من البيانات المالية الشخصية أو تفاصيل الحساب عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وفي السياق ذاته، تم تسليط الضوء على مجموعة واسعة من العروض التي يوفّرها بنك برقان لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم، على غرار البطاقات المصرفية وخيارات التمويل المتنوّعة. إلى جانب التركيز على التزام البنك بالشمولية بهدف تمكين شرائح العملاء كافة من التمتّع بتجربة مصرفية آمنة، والتأكيد على الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك مثل التخطيط لتجهيز ستة فروع خاصة لتسهيل جميع أنواع العمليات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم. وفي معرض تعقيبه على هذه المشاركة، قال الصراف: «أفتخر بتمثيل بنك برقان في هذا البرنامج المتميّز عبر إذاعة مارينا أف أم، حيث كان بمثابة فرصة للتوجّه إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع لتوعيتهم بأهم النصائح التي تضمن تمتّعهم بتجربة أكثر كفاءة وأماناً، إضافة إلى التأكيد على التزامنا المستمرّ بتقديم جميع أشكال الدعم لحملة التوعية المالية لنكن على دراية، والتعريف بأهدافها ورسائلها الأساسية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع».

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يدّخر جهداً في نشر الثقافة المصرفية بين فئات المجتمع كافة، ومواكبة احتياجات العملاء من خلال توفير وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والموثوقة التي تلائم أسلوب حياتهم العصري، وذلك كجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التزامه المستمرّ بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

