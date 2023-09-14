«الوطني» و«Visa» أعلنا الفائزات في برنامج «She’s Next»

مال وأعمال

أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني عن فوز كل من ياسمين الكندري ويسر المطوع (شركة Seeds) وحصولهما على منحة She،s Next في نسختها الأولى بالكويت. ووقع الاختيار على الفائزتين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمدينة الكويت.

تم اختيار رائدتي الأعمال الفائزة من بين مجموعة تضم أكثر من 880 متقدمة للبرنامج، واللتين ستحصلأن على منحة بقيمة 50 ألف دولار لتنمية أعمالها بالإضافة إلى برنامج تدريبي لمدة عام في مجال الأعمال من مركز التجارة الدولية (ITC)، التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ورصيد بقيمة 3,000 دولار من أمازون ويب سيرفيسز (خدمات الحوسبة السحابية من أمازون). وسوف يتولى البرنامج الرائد SheTrades التابع لمركز التجارة الدولية تقديم دورة تدريبية للفائزة.

وقد وقع الاختيار على الفائزتين ياسمين الكندري ويسر المطوع من بين مجموعة من المرشحات اللاتي يمثلن قطاعات مختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعة النسيج والتعليم والأغذية والمشروبات والخدمات المهنية والتجميل والرفاهية.

