العتيبي: كلفة وحدة التأمين على الدولة «صفر»

مال وأعمال

أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي أن الوحدة «تفتخر» بعدم تسجيلها أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين وعدم وجود أي ملاحظات او مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة بما ساهم في رفع أداء الوحدة مع شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100 في المئة.

وقال العتيبي في كلمته أمام الملتقى التأميني الذي نظمته الوحدة، أمس، أن الوحدة استطاعت خلال 3 سنوات من انشائها من تحقيق ايرادات بلغت 16 مليون دينار، منها 11 مليون دينار ايرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة مبينا ان كلفة انشاء الوحدة على الدولة «صفر».

وبين أن من اهم أسباب عدم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ لانشاء الوحدة هو «النجاح في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي او احتياطيات اسوة بالجهات المستقلة الأخرى».

هيكل إداري مرن

وبين ان الوحدة لم تشهد أي حالة نقل او ندب خلال الــ 3 سنوات الماضية، كما تعتبر أول جهة حكومية تنظم العمل عن بعد بنوعيه الجزئي والكلي مؤكدا ان لدى الوحدة هيكل اداري واضح ومرن ولائحة شؤون موظفين معنية بتنظيم العمل الاداري بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه الى جانب نظام اداري آلي خاص بتنظيم ومتابعة العمل الاداري وادارة الموارد البشرية.

وأشار الى أن وثيقة تأمين السيارات الجديدة «بيمة ضد الغير»، سترى النور قبل نهاية العام الحالي. وأشار أن اللجنة المشتركة بين الوحدة ووزارة الداخلية ما زالت تنظر بعض الأمور الفنية في الوثيقة بتنسيق مشترك، وحاليا تتم دراسة التغطيات وبناء عليها سنرى طريقة احتساب القسط التأميني، وكذلك أسلوب التعامل ونرى الأفضل للجمهور.

وأشار العتيبي الى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن ربط تسعير وثيقة التأمين ضد الغير بتاريخ الحوادث المرورية لدى العميل، بحيث يتم منح المؤمن له ذي السجل النظيف من الحوادث والملتزم بقانون المرور خصومات على أسعار الوثائق فيما ستزيد الأسعار على ذوي السجل الذي ترتفع به نسبة الحوادث.

وأشار الى اعلان الوحدة عن اطلاق 3 مبادرات استراتيجية دفعة واحدة وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة التنظيم «ايروبلس» و«بيمة ضد الغيرة» و«مستودع التأمين المركزي» في اطار خطتها الأولى «2023-2026» وانطلاقا من رؤيتها الرامية الى ان تصبح «ايقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا».

4 محاور و9 أهداف

ومن جانبه قال نائب رئيس وحدة التأمين عبدالله السنان ان الخطة الاستراتيجية الأولى تتضمن 4 محاور رئيسة و9 اهداف استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة وعدم التحول الالكتروني للاعمال والخدمات مع تعزيز الحوكمة الداخلية وادارة المخاطر.

وأضاف السنان ان الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية مربوطة مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسة وتطبيق أسس الحوكمة لهذا اطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين «ايروبلس» عن طريق تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية وتطوير حل ومعالجة الشكاوى ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة.

وبين ان العمل جار لانشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الالكترونية بطريقة متكاملة وتفعيل ادارة المعلومات والبيانات والتحول الى خدمات الكترونية كاملة.

مبادرات عديدة

وبدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي لشركات التأمين خالد الحسن ان الاتحاد تقدم بالعديد من المبادرات لتطوير قطاع التأمين، من ضمنها المطالبة بزيادة الشريعات الالزامية، فنمو قطاع التأمين مرتبط بالانفاق الحكومي، كلما زاد الانفاق الحكومي على المشاريع وقطاعات مختلفة بالاقتصاد زاد حجم أقساط التأمين، لأن التأمين الالزامي على المشاريع الحكومية والنفطية متطلب أساسي وذلك بدوره ينعكس ايجاباً على زيادة أقساط التأمين.

وقال فيما يتعلق بالمشاكل الحالية القطاع، قال الحسن تقدمنا كاتحاد بمبادرة لوحدة تنظيم التأمين في حل التسويات والمقاصة في عمليات الاسترداد من حوادث المرور بين شركات التأمين، فالمبالغ المعلقة بلغت 60 مليون دينار.

وأضاف: هناك قرارات صدرت من وزارة الصحة والاشغال والشؤون ولكنها تحتاج لتفعيل.

